США выкупят «плохие» активы банков
На сумму до 500 млрд. долл.
Министерство финансов США обнародовало во вторник программу помощи финансовому сектору, предусматривающую выкуп «плохих» активов на сумму до 500 млрд. долл. и расширение до 1 трлн. долл. программы кредитования Федеральной резервной системы (ФРС) под залог активов.
Как сообщает «Рейтер», план финансовой стабильности, представленный министром финансов США Тимоти ГЕЙТНЕРОМ, предусматривает, в частности, выделение 50 млрд. долл. для предотвращения случаев лишения прав выкупа по закладным в ипотечном секторе и смягчения последствий кризиса на рынке жилья.
Для выкупа «плохих» активов будет учреждено государственно-частное партнерство, которое получит средства из государственного бюджета для финансирования частных инвесторов. Ожидается, что это позволит банкам восстановить кредитование.
Министр признал, что реализация программы помощи финансовому сектору США (TARP), одобренная в октябре 2008 года и предусматривающая выделение 700 млрд. долл., вызвала резкую критику в обществе.
ФРС, в свою очередь, сообщила о расширении программы срочного кредитования под залог обеспеченных активами ценных бумаг (Term Asset-Backed Securities Loan Facility, TALF), предназначенной для финансирования потребителей и малого бизнеса, до 1 трлн. долл.
Кроме того, ФРС сообщила, что может расширить список бумаг, принимаемых в залог, за счет включения в него вновь выпущенных ценных бумаг с рейтингом ААА. Расширение программы TALF будет осуществлено, в частности, за счет средств Минфина из программы TARP.