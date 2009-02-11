США выкупят «плохие» активы банков

Министерство финансов США обнародовало во вторник программу помощи финансовому сектору, предусматривающую выкуп «плохих» активов на сумму до 500 млрд. долл. и расширение до 1 трлн. долл. программы кредитования Федеральной резервной системы (ФРС) под залог активов.

Как сообщает «Рейтер», план финансовой стабильности, представленный министром финансов США Тимоти ГЕЙТНЕРОМ, предусматривает, в частности, выделение 50 млрд. долл. для предотвращения случаев лишения прав выкупа по закладным в ипотечном секторе и смягчения последствий кризиса на рынке жилья.

Для выкупа «плохих» активов будет учреждено государственно-частное партнерство, которое получит средства из государственного бюджета для финансирования частных инвесторов. Ожидается, что это позволит банкам восстановить кредитование.

Министр признал, что реализация программы помощи финансовому сектору США (TARP), одобренная в октябре 2008 года и предусматривающая выделение 700 млрд. долл., вызвала резкую критику в обществе.

ФРС, в свою очередь, сообщила о расширении программы срочного кредитования под залог обеспеченных активами ценных бумаг (Term Asset-Backed Securities Loan Facility, TALF), предназначенной для финансирования потребителей и малого бизнеса, до 1 трлн. долл.

Кроме того, ФРС сообщила, что может расширить список бумаг, принимаемых в залог, за счет включения в него вновь выпущенных ценных бумаг с рейтингом ААА. Расширение программы TALF будет осуществлено, в частности, за счет средств Минфина из программы TARP.