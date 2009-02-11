Курс доллара в украинских банках снизился

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Украины сегодня снизился на 0,3% по сравнению с 10 февраля и составил 8,19 грн., курс продажи снизился также на 0,3% – до 8,32 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках Украины сегодня уменьшился на 0,3% по сравнению с 10 февраля и составил 10,52 грн., курс продажи снизился на 0,1% – до 10,97 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине уменьшился на 1,4% по сравнению с 10 февраля и составил 0,2026 грн., курс продажи повысился на 1,2% – до 0,248 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня не изменился по сравнению с 10 февраля и составил 8,22 грн., продажи – снизился на 0,3% – до 8,32 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,61 грн. (на 0,2% дороже, чем 10 февраля), продают – по 10,9994 грн. (на 0,2% дешевле).

Комбанки столицы предлагают купить российские рубли в среднем по 0,2054 грн. (на 0,6% дешевле, чем 10 февраля), продают – по 0,2501 грн. (на 1,6% дороже).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«VAB Банк»: доллар США – 8,25/8,35 грн., евро – 10,65/10,95 грн., рубль – 0,21/0,235 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 8,20/8,40 грн., евро – 10,65/11,10 грн., рубль – 0,21/0,24 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,23/8,33 грн., евро – 10,60/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,98459 грн., к российскому рублю – 0,21431 грн.