Банк России продал с начала года на рынке 40 млрд. долл.

Центробанк РФ с начала 2009 года продал из международных резервов 40 миллиардов долларов против 70 миллиардов долларов за весь 2008 год, сообщил в среду директор департамента операций на финансовых рынках ЦБ Сергей Швецов, сообщает РИА Новости..

"В прошлом году мы продали 70 миллиардов долларов, а с начала 2009 года - порядка 40 миллиардов долларов", - сказал Швецов на заседании Госдумы, где рассматривается вопрос о его включении в состав совета директоров Банка России.

Ранее сообщалось, что нетто-продажа валюты Банком России в январе составила 35 миллиардов долларов.

Швецов подчеркнул, что из проданных в кризисные месяцы средств международных резервов лишь 17% ушли из России. 36% интервенций пришлось на приобретение валюты физлицами.

Глава ЦБ Сергей Игнатьев ранее сегодня заявил журналистам, что Центробанк давно не покупал и не продавал валюту на внутреннем рынке, и в феврале продаж валюты еще не было. Кроме того, Игнатьев сообщил, что в январе отток капитала из России "существенно замедлился", отказавшись уточнить точные цифры.

Банк России публикует официальные данные по оттоку/притоку капитала ежеквартально. По предварительным данным, чистый отток капитала за IV квартал 2008 года составил рекордные 130,5 млрд. долл. В целом за год отток составил 129,9 млрд. долл. по сравнению с чистым притоком в 83,1 млрд. долл. в 2007 году.