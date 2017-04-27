Счетная палата выявила нарушения в госструктурах на 17 миллиардов

Счетная палата Украины в 2016 году по результатам проверки 644 государственных объектов выявила нарушения и недостатки на общую сумму почти 17 миллиардов гривень.

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Как отмечается в отчете Счетной палаты за 2016 год, опубликованном на сайте ведомства, общий объем проверенных государственных средств превысил 314 миллиардов гривень.

Объектами проверки Счетной палаты в прошлом году стали ряд министерств, судебные структуры, Антимонопольный комитет, Национальный банк, Фонд госимущества, ряд государственных и коммунальных предприятий и учреждений, Фонд гарантирования вкладов, Пенсионный фонд, структуры Государственной фискальной службы и Национальной академии наук.

Также сообщается, что расходы Счетной палаты за 2016 год были в пределах утвержденной сметы и составили 82,414 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Счетная палата функционирует в Украине с 1997 года как постоянно действующий орган внешнего государственного финансового контроля от имени Верховной Рады Украины, осуществляя контроль за использованием средств государственного бюджета.