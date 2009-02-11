Межбанк: к 12.00 доллар вырос до 8,13/8,17 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0800/8,1800 грн., к 11:00 сузился спрэд 8,1100/8,1750 грн., и к 12:00 цены составили 8,1300/8,1700 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2230/0,2280 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2245/0,2285 грн., и к 12:00 установились на следующих значениях - 0,2260/90 грн. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 35,6500 (-0,1500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2952/53, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4500/10,6095, к 11:00 цены выросли до 10,5135/10,6280, а к 12:00 откатились к уровню 10,5115/10,5935.