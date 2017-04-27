Данилюк по ситуации в Dragon Capital: создание Службы финрасследований устранит давление силовиков на бизнес

Создание новой аналитической Службы финансовых расследований остается необходимым шагом для устранения давления силовых структур на бизнес. Об этом написал министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

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Министр отметил, что узнал об обысках Службы безопасности Украины в инвестиционной компании Dragon Capital во время встреч с инвесторами в Бостоне.

"Подобные утренние новости из Киева обычно не помогают переговорам. А вызванный общественный резонанс является индикатором низкого уровня доверия к правоохранительным органам. Создание новой аналитической Службы финансовых расследований остается необходимым шагом для решения этой проблемы", - написал Данилюк.

Он подчеркнул, что Украина строит либеральную экономику, в том числе чтобы обеспечить безопасность страны, для чего нужны соответствующие реформы правоохранительной системы.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 апреля, Служба безопасности Украины провела обыск в офисе инвестиционной компании Dragon Capital с намерением изъять компьютерную технику по причине якобы незаконного использования программного обеспечения.

По информации компании, программное обеспечение, официально приобретенное в 2015 году в украинской компании для использования как система контроля рабочего времени, в 2016 году было признано "специальным техническим средством негласного получения информации" на основании экспертного заключения в рамках уголовного производства.

Сотрудники СБУ намеревались изъять всю компьютерную технику компании, что привело бы к остановке деятельности компании, однако благодаря реакции премьер-министра Владимира Гройсмана, других публичных деятелей и средств массовой информации в дальнейшем обыск прошел без нарушений и силового давления со стороны сотрудников СБУ.

В настоящее время компания работает в обычном режиме.

Инвестиционная компания Dragon Capital (г. Киев) основана в 2000 году и специализируется на инвестиционно-банковских и брокерских услугах для корпоративных и частных клиентов. Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владеет один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs. Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала является президентом Европейской Бизнес Ассоциации в Украине.