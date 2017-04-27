Уголовная ответственность и установка среднего уровня по отрасли: премьер Латвии рассказал, как страна борется с "серыми" зарплатами

В Латвии проводят налоговую реформу, которая направлена на ликвидацию тех форм бизнеса, где удавалось платить зарплаты в конверте и уклоняться от налогов. Об этом премьер-министр Латвии Марис Кучинскис рассказал в интервью журналу "Новое время".

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"У нас началась налоговая реформа, которая, естественно, не будет популярной. Теневой сектор экономики в Латвии все еще велик. Мы провели опрос населения и увидели, что многие все еще стремятся не платить налоги и получать зарплату в конвертах, при этом рассчитывают на нормальное здравоохранение и образование. Мы этот теневой рынок пытаемся серьезно уменьшить", — рассказал Кучинскис.

По его словам, самое серьезное препятствие на пути к выводу зарплат из тени — психология граждан: "Самое главное и сложное, что предстоит и нам, и Украине, — это поломать психологию людей. Объяснить, что получать зарплату в конвертах — это ненормально, важно платить налоги и видеть, куда они уходят".

Кучинскис поделился латвийским опытом по очистке одной отрасли, который может пригодиться Украине.

"Проанализировав существующие формы предпринимательства, мы идем на ликвидацию тех форм, в которых можно обойти выплату налога или платить недостаточно. К примеру, возьмем такую отрасль, как строительство. Все в Латвии знают, что на стройке никто меньше € 650 не получает, но средняя официальная зарплата — € 150. Мы ввели криминальную ответственность за деньги в конверте и установили среднюю зарплату по отрасли в € 600, а также хотим разработать систему учета часов и выявить все дырки в отчетности", — рассказал премьер-министр Латвии.

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