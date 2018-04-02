Нацбанк облегчил жизнь заемщикам, но не намного…

Национальный банк Украины принял постановление №49, которое в общих чертах можно назвать схемой реструктуризации кредитов для населения, поскольку касается заемщиков. Остается разобраться, насколько этот документ поможет тем, кому надлежит возвращать кредиты и в целом иметь отношения с банками?

Схема реструктуризации

Постановление НБУ предоставляет право коммерческим банкам самостоятельно определять условия и проводить процедуру реструктуризации кредитов. О реструктуризации долгов граждан по кредитам выступает и Президент Украины Виктор Ющенко. Он призвал разработать оптимальный механизм обслуживания вышеназванных операций. Но остается неясным, насколько это решает проблему в целом. Как следствие – банкам разрешено по своему желанию конвертировать валютный кредит по льготному курсу, но за счет собственной прибыли. В виде исключения, возможно, банки на такое и готовы пойти. Но нечего надеяться на то, что они будут массово это делать. Наиболее реален вариант, который может предложить банк заемщику, это конвертировать валютный кредитный договор в гривневый по официальному курсу НБУ. И это еще хорошо, ведь большинство банков, скорее всего, будут предлагать конвертировать валютный кредит по курсу продажи валюты в обменном пункте банка. Единственная надежда, что курс наличного доллара закрепится на уровне 7,7 грн., а, следовательно, снизится стоимость конвертации валютных кредитов. Между тем, по прогнозам экспертов, курс доллара будет выше 10 грн. Наш валютный рынок на столько хаотический, что спрогнозировать достоверное крайне тяжело.

Во благо заемщика

Выходит, Нацбанк, как никто другой понимает, что никакой льготной конвертации валютных кредитов не будет. Поэтому в Постановлении №49 о валютных обменных курсах и не вспоминается. Но, для выхода из сложной ситуации заемщикам необходимы определенные льготы и НБУ их предоставляет, чтобы если не улучшить жизнь клиентам банков, то хотя бы не ухудшить.

В частности, своим Постановлением НБУ временно позволяет банкам не снижать уровень платежеспособности заемщика при реструктуризации кредитного договора. На практике это означает, что банк не имеет права при реструктуризации кредитного договора изменять класс заемщика, который был ему присвоен при подписании старого договора. То есть, банк не имеет права требовать от заемщика нового залога и ухудшать условия кредитования. Мало того, НБУ подчеркивает, что банки при заключении новых договоров кредитования в замен старых обязаны выполнять требования Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения банкам изменять условия договора банковского вклада и кредитного договора в одностороннем порядке». Другими словами, речь идет о компромиссе.

Также НБУ указывает на необходимость при реструктуризации учитывать финансовые возможности заемщика и фактически обязывает банки перечислять ежемесячные платежи с учетом наличия денег у заемщика. Кроме того, обязывает банки увеличивать срок кредитования, если заемщик не может своевременно рассчитаться по кредиту. И, самое главное, Постановление НБУ запрещает банкам штрафовать заемщика и начислять пеню при реструктуризации кредитного договора.

В документе отмечаются и особые условия реструктуризации. Одно из них - все реструктуризированные кредитные договоры должны включать требование по уплате процентов ежемесячно, т.е. не допускать «процентных каникул».

Таким образом, чудо не свершилось. Но, по крайней мере, банк не имеет права самостоятельно навязывать заемщику условия реструктуризации кредитного договора. Это процесс требует согласия двух сторон, при чем письменного. Новый договор может содержать новые процентные ставки, новый объем задолженности, перечисленной в другой валюте. У заемщика остается еще один вариант – действенность старого кредитного договора. Ведь реструктуризация, как выясняется, не является обязательной процедурой.

Георгий Кононов (для УНИАН)