МВФ рассказал, какое давление может быть оказано на Нацбанк и как его избежать

Слабое государственное управление может пошатнуть доверие к режиму инфляционного таргетирования, поскольку есть риск изменения правительством или парламентом правил и принуждения Национального банка ослабить контроль, вызвав возможный инфляционный эффект.

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Об этом говорится в исследовании Международного валютного фонда о переходе к инфляционному таргетированию и повышению эффективности денежно-кредитной политики, опубликованном на сайте Фонда.

По оценкам МВФ, одним из способов давления на НБУ может стать реструктуризация ценных бумаг в его портфеле или косвенная поддержка директивного (адресного) кредитования.

Кроме того, Фонд отметил, что, несмотря на законодательный запрет финансирования Нацбанком бюджетного дефицита, правительство может пытаться оказать давление на НБУ при проведении денежно-кредитной политики или принятии других решений.

МВФ оценивает этот риск в Украине выше, чем во многих других странах с развивающейся рыночной экономикой, перешедших к инфляционному таргетированию, потому что считает целесообразным, чтобы украинское правительство продолжало улучшать свою систему управления.

Также Фонд считает целесообразным предложение НБУ выпустить на рынок правительственные ценные бумаги, индексированные по уровню инфляции, что может стать более эффективным механизмом стимулирования, чем реструктуризация облигаций в портфеле НБУ.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк получил очередной транш МВФ в размере 1 миллиарда долларов. 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 миллиарда долларов - максимального уровня с середины 2014 года.

По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.