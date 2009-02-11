Тимошенко уверена, что сможет противостоять кризису
13:33, 11 февраля 2009Финансы
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Кабмин "останется центром стабильности»
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что правительство сможет противостоять кризису.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.
«На фоне политического хаоса правительство остается и будет оставаться центром стабильности, центром принятия решений. Я думаю, что мы шаг за шагом сможем противостоять кризису, но это потребует чрезвычайно сложной работы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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