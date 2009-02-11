В Украине создана группа для решения проблем финрынков

При участии представителей Национального банка Украины, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и Украинской федерации страхования (УФС) создана координационная группа для разрешения проблем финансовых рынков.

Об этом говорится в сообщении УФС, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, 7 февраля по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Национальном банке прошла встреча руководства НБУ, Секретариата Президента Украины, Госфинуслуг со страховщиками, представленными Украинской федерацией страхования.

Во время встречи обсуждались актуальные проблемы взаимодействия банковского и страхового рынков в условиях кризиса, в частности, возврат депозитов (в том числе проблемными банками), особенности рефинансирования банков с целью поддержания их ликвидности, соблюдение интересов вкладчиков при составлении страховщиками депозитных договоров, а также принципы сотрудничества банков и страховых компаний. «Было отмечено, что депозиты страховщиков, размещенные в банках, являются средствами страховых резервов и предназначены для выплат страхового возмещения страхователям и выгодоприобретателям, в том числе самим банкам и их клиентам, в связи с чем защита страхователей должна быть равноправно обеспечена наряду с другими кредиторами», - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что созданная по итогам встречи координационная группа подготовит предложения по взаимодействию банковского и страхового рынков. Предложения будут рассмотрены на специальном совещании при участии всех заинтересованных сторон 13-14 февраля.