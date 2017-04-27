Нацбанк упростит выдачу индивидуальных валютных лицензий

Национальный банк Украины в ближайшее время намерен продолжить валютную либерализацию, упростив процедуру выдачи индивидуальных валютных лицензий. Об этом сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook со ссылкой на заместителя главы НБУ Олега Чурия.

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По его словам, ключевую роль в новом механизме выдачи лицензий будут играть банки, а не регулятор, а само лицензирование будет происходить автоматически благодаря специальному IT-решению и с проведением банком платежа.

"Все ограничения снять одновременно невозможно - это дестабилизировало бы ситуацию на валютном рынке, а следовательно, и финансовую систему в целом", - приводятся слова Чурия в сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, в рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует смягчить ограничения на рынке для бизнеса, банков и физических лиц.

В частности, с 14 апреля Нацбанк разрешил банкам досрочно погашать кредиты в пользу ряда банков-нерезидентов, разрешил бизнесу выплачивать дивиденды иностранным инвесторам за 2014-2016 годы, а также повысил в 5 раз – до 5 миллионов долларов США максимальный размер предоплаты по импортным контрактам без аккредитивной формы расчетов.

С 5 апреля Нацбанк повысил лимит покупки наличной валюты для граждан в 12,5 раза – до 150 тысяч гривень в сутки, а также снизил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 50% с 65%, предусмотренных ранее.