НБУ: на четыре "дочки" российских банков есть потенциальные покупатели

На покупку четырех банков с российским капиталом на текущий момент есть потенциальные покупатели.

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Согласно сообщению на странице Национального банка Украины, об этом заявила замглавы НБУ Катерина Рожкова.

"Есть потенциальные покупатели на два больших и два маленьких банка с российским капиталом", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом защитить украинские дочерние структуры российских государственных банков от незаконных действий.

7 апреля Национальный банк Украины призвал правоохранительные органы обеспечить бесперебойную работу отделений банков в соответствии с законодательством в связи с многочисленными противоправными действиями в стране военно-политической группировки «Национальный корпус», которая систематически дестабилизирует работу банков с государственным российским капиталом и блокирует доступ украинцев к своим средствам.

Политическая партия «Национальный корпус» заявила, что намерена самостоятельно прекратить деятельность российских банков в Украине после 10 апреля, в связи с чем призвала граждан Украины – вкладчиков этих банков срочно забрать оттуда свои деньги.

В ответ на это заявление российский «Сбербанк», который 27 марта объявил о заключении договора о продаже дочерней структуры в Украине консорциуму иностранных инвесторов, заявил, что рассчитывает покинуть украинский рынок в соответствии с действующим законодательством и будет расценивать агрессивные действия в отношении дочерней структуры как умышленное нанесение вреда интересам украинских клиентов и государству Украина.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год.