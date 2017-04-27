Таможенники досрочно выполнили апрельский план поступлений в госбюджет - ГФС

Таможенники по состоянию на 26 апреля уже выполнили план перечисления таможенных платежей в госбюджет Украины, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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"Министерством финансов Украины на апрель 2017 были доведены индикативные показатели по обеспечению таможенных платежей в сумме 21,3 миллиарда гривень. По состоянию на 26 апреля 2017 года таможнями ГФС выполнен данный показатель в полном объеме", - говорится в сообщении.

Фискальная служба отметила, что досрочного выполнения плановых показателей по поступлениям таможенных платежей удалось достичь благодаря мерам по детенизации экономики, проведению системной антикоррупционной работы и совершенствованию процессов администрирования.

Как сообщал УНИАН, правительство в апреле направит на ремонт дорог дополнительно 3 миллиарда гривень от перевыполнения планов на таможнях.

Таможни по итогам первого квартала 2017 года перевыполнили индикативный план поступлений в государственный бюджет более чем на 8 миллиардов гривень.