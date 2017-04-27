НБУ на валютном аукционе купил у банков почти $31 миллион

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 27 апреля, купил у банков 30,7 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,5573 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 33,5 миллиона долларов.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 15:00 составил 26,5517 гривни/доллар, участники рынка заключили 512 сделок на 308,6 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, НБУ сегодня утром заявил о намерении провести аукцион по покупке валюты объемом до 50 миллионов долларов.