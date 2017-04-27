ЕЦБ сохранил базовую ставку на рекордно низком нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

Читайте такжеИндекс доверия в еврозоне достиг 10-летнего максимума

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%, сообщает Прайм.

ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно с апреля по декабрь 2017 года. Регулятор не исключил, что при необходимости программа может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен.

В пресс-релизе также сказано, что ЕЦБ по-прежнему ожидает сохранения в течение продолжительного периода времени его процентных ставок на текущих или более низких уровнях.