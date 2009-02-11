«Укртелеком» будет выставлен на продажу в марте

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в марте этого года выставить на приватизационный конкурс с элементами аукциона 67,79% акций ОАО «Укртелеком».

Как сообщает официальное издание Фонда «Ведомости приватизации», об этом говорится в соответствующем приказе Фонда госимущества №101 от 2 февраля этого года.

Кроме того, ФГИУ планирует выставить в феврале этого года на биржевую продажу госпакеты пяти облэнерго.

Как сообщал УНИАН, ранее исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что сроки и условия приватизации стратегических объектов, в том числе ОАО “Укртелеком” и облэнерго, могут быть установлены исключительно после изучения спроса покупателей и конъюнктуры рынка.

В то же время министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ 4 февраля заявил, что правительство планирует в марте провести приватизацию “Укртелекома”.

Министр отметил, что продажа этого объекта сегодня реальна и возможна, и стартовая цена предприятия может составить 25 млрд. грн.

Напомним, в конце февраля 2008 года Фонд госимущества Украины объявил о начале подготовки к проведению конкурса по продаже 67,79% пакета акций ОАО «Укртелеком» с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона.

Правительство ранее заявляло о своих планах провести конкурс по продаже 67,79% ОАО “Укртелеком” в период со второй декады февраля по декабрь 2008 года (распоряжение Кабинета министров Украины № 249-р от 6 февраля 2008 года). Пакет в размере 25% + 1 акция будет закреплен в государственной собственности.

9 апреля 2008 года Кабинет министров утвердил условия проведения конкурса по продаже акций «Укртелекома».

18 апреля председатель Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и Совету национальной безопасности и обороны относительно необходимости отложить объявление и проведение конкурса по приватизации «Укртелекома» для доработки его условий.