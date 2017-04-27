В Днепре прекращена деятельность российского конверт-центра с оборотом 750 миллионов гривень

В Днепре Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией пресекла деятельность российского конвертационного центра с общим оборотом в течение последнего полугодия в размере 750 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, конвертцентр был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

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Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы схемы открыли ряд фиктивных фирм с целью предоставления услуг по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные.

Вчера, 26 апреля, во время обысков в офисах, по месту жительства и автомобилей работников конвертцентра оперативники СБУ изъяли более 500 тыс. грн, печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Согласно постановлениям суда, наложены аресты на счета 5 фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщал УНИАН, неделю назад правоохранители пресекли в Днепре деятельность аналогичного конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн, также подконтрольного российскому банковскому учреждению. Центр действовал в течение 2016-2017 годов.