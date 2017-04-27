Госдолг Украины вырос до $72 миллиардов

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь – март 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,38 млрд долл., или на 1,9% - до 72,35 млрд долл. США по состоянию на 31 марта.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 22,04 млрд грн, или на 1,1% - до 1,952 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в 2016 году выросла на 8,3% - до 70,97 млрд долл., в гривневом эквиваленте - на 22,7%, до 1,930 трлн грн.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 трлн грн.