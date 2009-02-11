Решения о приватизации «Укртелекома» в последнее время не принимались

Никаких решений относительно приватизации «Укртелекома» ни Кабинет министров Украины, ни Фонд госимущества Украины (ФГИУ) в последнее время не принимали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности председателя ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Относительно стартовой цены Д.ПАРФЕНЕНКО сказал, что «в СМИ фигурируют разные цифры, пока что никаких расчетов в ФГИУ нет. Те цифры, которые фигурируют в СМИ, касаются прошлого года, и на сегодня они утратили свою силу».

Как сообщал УНИАН, в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» (от 11 февраля) опубликован приказ (№ 135 от 2 февраля с.г.) за подписью и.о. главы ФГИУ Д.ПАРФЕНЕНКО "О внесении изменений и дополнений в приказ Фонда от 26.01.09 № 101". Приказом от 2 февраля внесены изменения в пообъектный план-график приватизации хозобществ, согласно которым Фонд гоимущества Украины планирует в марте этого года выставить на приватизационный конкурс с элементами аукциона 67,79% акций ОАО «Укртелеком».

Справка УНИАН. 4 февраля с.г. министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что правительство планирует в марте провести приватизацию “Укртелекома”. Он отметил, что продажа этого объекта сегодня реальна и возможна, и стартовая цена предприятия может составить 25 млрд. грн.

9 февраля и. о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО, выступая вечером в эфире «5 канала», сообщил, что, по предварительной оценке Фонда госимущества, стоимость планируемого к продаже 67,79% пакета акций ОАО “Укртелеком” составляет 7,5 млрд. грн. По информации и.о. председателя Фонда, номинальная стоимость 67,79% акций "Укртелекома» составляет 3,5 млрд. грн.