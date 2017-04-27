Гривня продолжает укрепляться – на межбанке 26,56 за доллар

В четверг, 27 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,53/26,56 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8221/28,8521 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,5515 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 554 сделки на сумму 319,94 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,56/26,59 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9211/28,9511 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.