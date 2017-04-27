Фонд гарантирования утвердил реестры кредиторов "Инвестбанка" и "Платинум Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердил реестры требований кредиторов двух неплатежеспособных банков - «Инвестбанка» и «Платинум Банка».

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Как сообщила пресс-служба Фонда, удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества банков в установленной очередности.

В частности, Фонд уже начал погашение требований кредиторов «Платинум Банка» третьей очереди.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать «Платинум Банк» 24 февраля. С 11 января в банке работала временная администрация. «Платинум банк» работал на рынке Украины с 2005 года. Ключевыми владельцами финучреждения НБУ признал Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.

Национальный банк признал «Инвестбанк» неплатежеспособным 16 декабря 2016 года, поскольку его уставный капитал не отвечал требованиям законодательства относительно минимального размера в 120 млн грн. «Инвестбанк» работал на рынке Украины с 1992 года. Его ключевыми владельцами были граждане Украины Алексей Котковский, Александр и Тамара Незвинские, а также компания «Баб-Инвест».