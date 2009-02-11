НБУ не должен удерживать курс гривни на каком-то уровне

Сегодня Национальный банк Украины не должен допускать резких колебаний курса гривни, при этом постоянное удержание курса на каком-то целевом уровне за счет использования золотовалютных резервов нецелесообразно.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

При этом он отметил, что у НБУ на сегодня достаточно инструментов для того чтобы зафиксировать курс гривни и удерживаться его на определенном уровне продолжительны промежуток времени.

«Я считают, что Национальный банк может зафиксировать и удерживать курс гривни достаточно продолжительное время, но вопрос в том насколько это целесообразно. Я не считаю, что целесообразно поддерживать неизменный курс, хотя уменьшить колебания, как это уже было сделано в январе, и не допускать резких колебаний подобных колебаниям курса в четвертом квартале прошлого года это, я считаю, задача Национального банка. Но устанавливать какой-то целевой уровне, и держать его изо всех сил, тратя на это резервы, я не считают целесообразным» - подчеркнул ЖОЛУДЬ.

По его мнению, если Нацбанк будет видеть обоснованную тенденцию к ослаблению курса гривни он не должен тратить средства резервов на удержание курса на существующем уровне, при этом необходимо принять меры для избежания резких курсовых колебаний.

«Я не считаю что он (НБУ – УНИАН) должен тянуть ее (гривню) к официальному курсу если действительно происходят изменения фундаментального плана, то есть если это не временная спекулятивная атака по данным НБУ а это изменение фундаментальное» - считает эксперт.