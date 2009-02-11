Тимошенко обратилась за финпомощью еще в ноябре

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к ряду стран с просьбой через их банковскую систему оказать финансовую помощью для покрытия дефицита бюджета 2009 года еще в ноябре 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр сообщила сегодня в ходе встречи с послами стран G7, представителями МВФ, Всемирного банка и Еврокомиссии.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что соответствующие просьбы были направлены в Госказначейство США, премьерам Японии и Китая, главе совета Евросоюза - президенту Франции, а также в Саудовскую Аравию и Россию.

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к послам с просьбой содействовать активизации этих переговоров, поскольку на сегодняшний день уже утверждены макропоказатели и принят бюджет на 2009 год.

«Сегодня мы можем вести переговоры с точными параметрами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день макропоказатели госбюджета достаточно оптимистичные, однако, учитывая, что украинским и мировым экспертам довольно сложно прогнозировать развитие экономики в будущем, макропрогнозы Украины могут быть пересмотрены в дальнейшем с учетом ситуации.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО высказала уверенность в том, что программа сотрудничества с МВФ по предоставлению долгосрочного кредита будет пересмотрена, и банк все же предоставит Украине второй транш.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что средства для покрытия госбюджета будут привлечены у других стран на условиях соответствующих программ сотрудничества с МВФ.