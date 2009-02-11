Отрицательное сальдо внешней торговли в Украине выросло

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в 2008 году выросло на 63,7% и составило 18,5 млрд. долл.

Такую информацию обнародовал Государственный комитет статистики Украины.

Согласно данным Госкомстата, за 2008 год экспорт товаров составил 67 млрд. 2,5 млн. долл. США, импорт – 85 млрд. 534,4 млн. долл. США.

По сравнению с 2007 годом экспорт увеличился на 35,9%, импорт – на 41,1%. Отрицательное сальдо составило – 18 млрд. 531,9 млн. долл. (за 2007 г. – 11 млрд. 321,9 млн. долл.).

За декабрь 2008 года экспорт составил 4 млрд. 60 млн. 757,9 тыс. долл., импорт – 4 млрд. 779 млн. 51,5 тыс. долл., отрицательное сальдо – 718 млн. 293,6 тыс. долл.