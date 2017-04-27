Банк "Финансовый партнер" намерен отказаться от банковской лицензии

Акционеры банка «Финансовый партнер» 7 июня рассмотрят вопрос прекращения финучреждением банковской деятельности без прекращения юридического лица.

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Об этом говорится в проекте повестки внеочередного собрания акционеров банка, опубликованном в системе раскрытия информации Нацкомисссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее, 23 марта, Верховная Рада Украины приняла, а 26 апреля президент Петр Порошенко подписал Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.

Справка УНИАН. Национальный банк в 2016 году постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для десятков небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке Украины ускорятся.