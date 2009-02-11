Межбанк: курс 8,1450/8,1700 грн./долл.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0800/8,1800, к 11:00 сузился спрэд 8,1100/8,1750. К закрытию ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1450/8,1700.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,7900.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2230/0,2280, а к 11:00 цены поднялись 0,2245/0,2285, и к 12:00 достигли показателей 0,2260/90. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2260/0,2285. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ (Система электронных торгов) по результатам торгов составил 35,3500 (-0,4500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2952/53, а к 15:00 понизились 1,2922/23. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4500/10,6095, к 11:00 цены выросли 10,5135/10,6280, а к 12:00 снизились 10,5115/10,5935. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,5110/10,5730.