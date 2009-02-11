Ослабление курса гривни продлится минимум до лета

Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ прогнозирует незначительное ослабление курса гривни, которое будет продолжаться как минимум до начала лета.

«Наш центр ожидает незначительного ослабления гривни, которое будет продолжаться как минимум до начала лета», - сказал он в беседе с корреспондентом УНИАН.

По словам А. ЖОЛУДЯ, на курс гривни будет оказывать значительное влияние экономическая ситуация в странах, которые являются основными рынками сбыта для украинских экспортеров.

«В общем-то, в этот период оно может достигнуть даже более 9 грн./долл., особенно учитывая ситуацию в странах-соседях с подобной структурой экономики. То есть, как мы видели, на сегодняшний день девальвацию провели уже и Россия, и Беларусь, и Казахстан, что уменьшает конкурентные преимущества нашего экспорта, и это может вызвать дополнительное давление на снижение курса гривни в ближайшие месяцы», - отметил эксперт.

Он сообщил, что дальнейшая динамика курса гривни «будет критически зависеть» от возможности Украины компенсировать резкое снижение частного потребления за счет реализации разного рода государственных программ, то есть увеличения государственного потребления.

«Если это удастся и эти программы будут в первую очередь сориентированы на инфраструктурные проекты, то это может вызвать повышение спроса на наш экспорт, что несколько улучшит приток валюты в страну, - подчеркнул А.ЖОЛУДЬ. – В то же время, если этого не произойдет или будет меньше, чем тот частный спрос, который был в предыдущие годы на продукцию черной металлургии, то ситуация может быть несколько иная».