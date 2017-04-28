Доллар и евро подешевеют: Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2655.1453 (27 апреля – 2658.8876)

100 EUR – 2889.0636 (27 апреля – 2896.3263)

10 RUR – 4.6605 (27 апреля – 4.7216)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,53/26,56 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8221/28,8521 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.