ОПЗ увеличил прибыль

ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в прошлом году увеличило чистую прибыль в 2,6 раза или на 488,147 млн. грн. - до 796,977 млн. грн., по сравнению с 2007 годом.

Об этом сказано в объявлении о проведении очередного собрания акционеров компании, опубликованном в «Ведомостях ГКЦБФР».

Совокупные активы ОПЗ в минувшем году выросли на 39,62% – до 2 млрд. 345,827 млн. грн., основные средства на 7% – до 1 млрд. 76,852 млн. грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании в 2008 году увеличилась в 2,1 раза – до 380,029 млн. грн., текущие обязательства – в 2,5 раза, до 69,537 млн. грн. Долгосрочные обязательства выросли в 9,5 раза – до 16,487 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году ОПЗ увеличил чистую прибыль на 30,5%, или на 72 млн. 121 тыс. грн. - до 308 млн. 830 тыс. грн., по сравнению с 2006 годом.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Последние три года около 88% произведенной заводом продукции экспортируется: аммиак - в Бельгию, США и Францию, карбамид - в Швейцарию, Бельгию, США и Германию.

100% пакет акций ОАО находится в управлении Фонда государственного имущества Украины.