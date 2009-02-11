Вена не опасается за "дочек" австрийских банков в Украине

У правительства Австрии не вызывает опасений деятельность дочерних австрийских банков в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-канцлер, министр финансов Австрии Йозеф ПРЁЛЛЬ после завершения переговоров с вице-премьер-министром Украины Григорием НЕМЫРЕЙ сегодня в Киеве.

«Никаких сигналов, которые имеют какое-либо негативное содержание, или опасений в отношении того или другого австрийского банка у нас нет», - сказал Й.ПРЁЛЛЬ.

Министр финансов Австрии подчеркнул, что целью его визита в Украину является обеспечение деятельности дочерних структур австрийских банков в Украине по предоставлению финансовых услуг. «Общая сумма кредитов, которые выделили дочерние структуры австрийских банков в Украине, составляет 10 млрд. евро, и вопрос погашения кредитов будет зависеть от общей экономической ситуации и уровня безработицы, что необходимо учитывать», - сообщил он.

Й.ПРЁЛЛЬ также сообщил, что австрийское правительство подготовило пакет мер по поддержке национальной банковской системы на общую сумму 100 млрд. евро, из которых 15 млрд. евро предполагается выделить для увеличения уставных капиталов банков, а 85 млрд. евро – на гарантирование возврата вкладов населению. При этом Й.ПРЁЛЛЬ подчеркнул, что такая государственная поддержка рассчитана исключительно для внутреннего рынка.

«Какой-либо отдельной помощи для дочерних компаний банковских структур в других странах мы не выделяли. Но выделенная сумма, конечно, повлияет на общее состояние австрийских банков и их дочерние структуры», - считает министр финансов Австрии.