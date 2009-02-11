Банк «Киев» увеличит уставный капитал

АКБ «Киев» (г. Киев) намерен увеличить уставный капитал на 500 млн. грн. – до 725 млн. грн.

Об этом сообщается в издании «Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (№25 от 10 февраля 2009 года).

Согласно сообщению, банк планирует провести дополнительный выпуск 500 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 1 грн. каждая.

Закрытое размещение акций допэмиссии планируется провести в два этапа: первый – с 21 апреля по 12 мая 2009 года, второй – 13 по 15 мая 2009 года.

Вопрос увеличения уставного капитала будет обсуждаться на общем собрании акционеров банка, назначенном на 28 марта 2009 года.

На собрании также планируется рассмотреть вопрос распределения прибыли, полученной банком в 2008 году, а также ряд других вопросов.

Как сообщал УНИАН, Правление Национального банка Украины (НБУ) с 9 февраля 2009 года ввело временную администрацию в АКБ «Киев» (Киев).

Справка УНИАН. АКБ «Киев» создан в 1993 году. Активы банка на 1 января 2009 г. составили 4 млрд. 887 млн. 415 тыс. грн., обязательства – 4 млрд. 297 млн. 142 тыс. грн., собственный капитал – 590,273 грн.

Уставный капитал банка в 2008 году увеличился на 25% – до 225 млн. грн.

Банк «Киев» в 2008 году увеличил чистую прибыль более чем в 1,5 раза – до 36 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 января 2009 года основными акционерами АКБ «Киев» являлись: председатель правления банка Николай МАРЧЕНКО, прямое участие – 29,2917%, опосредованное – 17,4641%; Виктор МАРЧЕНКО, прямое участие – 17,4641%, опосредованное – 29,2917%; ОАО «Киевпроект», прямое участие – 14,9225%, опосредованное – 4,9444%; ООО «КУА «Интер Кэпитал Групп», прямое участие – 4,9444%, опосредованное – 14,9225%.