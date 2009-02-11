Германия настаивает на реформировании мировых финансовых рынков

Правительство Германии настаивает на воплощении в жизнь плана действий ведущих промышленно развитых государств и стран с переходной экономикой (G20) по радикальному реформированию деятельности мировых финансовых рынков.

Об этом заявил сегодня статс-секретарь министерства финансов ФРГ Йорг АСМУССЕН, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По его словам, речь идет о "безусловном полномасштабном выполнении" плана из 47 пунктов, который был принят "двадцаткой" на саммите в Вашингтоне в середине ноября 2008 г. Его главной составляющей является положение о том, что ни одна финансовая сфера, ни один сегмент рынка и ни один его участник не должны оставаться без надлежащего контроля.

"Этого мы будем требовать, в особенности применительно к хеджевым фондам", - указал статс-секретарь. "Мы полагаем, что есть хорошие шансы достичь здесь прогресса", - добавил он.

Й.АСМУССЕН возлагает определенные надежды на предстоящую в Риме в конце этой недели встречу министров финансов и руководителей эмиссионных банков Германии, Франции, Великобритании, Италии, США, Канады и Японии, которая станет первым "международным дебютом" главы Минфина США Тимоти ГАЙТНЕРА. "С этой конференцией, конечно, связываются надежды на интенсивную кооперацию с новым правительством США", - указал Й.АСМУССЕН.