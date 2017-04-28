Заблокированные $ 1,5 миллиарда Януковича и Ко вернули в госбюджет

Решение суда о перечислении в государственный бюджет Украины 1,5 млрд долл. США, арестованных на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения, вступило в законную силу сегодня, 28 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины со ссылкой на заявление секретаря СНБО Александра Турчинова и генерального прокурора Юрия Луценко.

По словам Турчинова, руководство «Ощадбанка» приступило к исполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют эти денежные средства на государственные счета.

Турчинов напомнил, что полтора года в парламенте продолжалась эпопея, когда по инициативе «Сергея Пашинского, Ивана Винника, Татьяны Черновол и других был подан закон о спецконфискации, который Верховная Рада отказывалась голосовать».

«Учитывая, что Верховная Рада так и не смогла принять это решение, хочу поблагодарить Генеральную прокуратуру, лично генерального прокурора Украины Юрия Луценко, что они без лишнего пиара профессионально отработали дело и получили не просто решение о предварительной конфискации, а приговор суда, окончательное решение о зачислении этих денежных средств на счета Государственного казначейства – в государственный бюджет Украины», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО назвал это решение суда принципиальным, потому что «из этих ресурсов предусмотрено финансирование Государственного оборонного заказа, субъектов сектора безопасности и обороны».

«Кроме того, я убежден, что кроме безопасности и обороны, значительная часть средств может быть использована для финансирования серьезных социальных программ, социальной защиты наших граждан», - сказал Турчинов.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко доложили президенту Украины Петру Порошенко о конфискации в государственный бюджет украденных режимом бывшего президента Виктора Януковича денежных средств.

"Секретарь СНБО и генеральный прокурор доложили президенту о конфискации украденных режимом Януковича денежных средств", - сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Справка УНИАН. Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долларов в июне 2014 года.

Тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк неоднократно призывал правоохранителей начать процедуру конфискации этих средств в