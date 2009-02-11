НБУ установил дополнительные условия рефинансирования
На срок более 14 дней
Национальный банк Украины установил дополнительные условия (критерии) предоставления кредитов рефинансирования на срок более 14 дней путем проведения тендера, стабилизационных кредитов и кредитов для поддержки ликвидности банков в случае реальной угрозы стабильности банковской системы
Об этом говорится в постановлении правления НБУ №57 от 9 февраля 2009 года, размещенном на официальном сайте Нацбанка.
Как отмечается в документе, во время принятия решений о предоставлении банкам кредитов рефинансирования на срок более 14 дней правление НБУ постановляет принимать во внимание такие факты в деятельности банков, которые имели место начиная с 1 октября 2008 года:
участие владельцев/участников банка в капитализации банка и поддержке его ликвидности;
состояние выполнения программы капитализации;
динамику предоставления кредитов и безусловных обязательств по кредитованию, открытию кредитных линий;
предоставление бланковых кредитов и кредитов под низколиквидное обеспечение;
динамику приобретения негосударственных ценных бумаг и осуществления инвестиций; приобретение основных средств, не принимающих участия в проведении банковских операций;
передача владельцам/участникам банка средств в любой форме (кредиты, имущество, любые операции с векселями, право уступки требования долга, факторинг, гарантии, поручение за кредиторов банка и т. п.);
динамику объемов вложений в срочные вклады (депозиты), размещенные в других банках, и кредиты, которые предоставлены другим банкам;
досрочное выполнение обязательств перед владельцами/участниками банка, а также по внешним заимствованиям;
осуществление досрочного погашения ценных бумаг собственной эмиссии;
осуществление выкупа акций собственной эмиссии;
невыполнение требований постановлений правления НБУ о предоставлении кредитов рефинансирования и стабилизационных кредитов;
направление средств по полученным кредитам рефинансирования на приобретение иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины при отсутствии соответствующих обязательств;
необоснованное повышение процентных ставок по кредитам;
состояние выполнения требований пункта 2 постановления правления НБУ от 04.12.2008 № 413 “Об отдельных вопросах деятельности банков”, в том числе относительно сокращения административных расходов;
состояние выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 2 и 4 постановления правления НБУ от 05.02.2009 № 49 “Об отдельных вопросах деятельности банков”;
состояние соблюдения требований нормативно-правовых актов НБУ в части отображения по внебалансовым счетам не выполненных в срок по вине банка расчетных и других документов клиентов, содержащих поручение на перевод или возвращение средств.
Постановление вступает со дня его подписания.