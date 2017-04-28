В обход санкций: в России разработан закон, превращающий оккупированный Крым в офшор

В Госдуме РФ готовят пакет законопроектов о фактическом введении в аннексированном Крыму офшорного режима, пишет "Коммерсант".

Его автором выступил зампред комитета палаты по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Помимо расширения налоговых льгот поправками предложен механизм создания в оккупированном Крыму трастов, которые смогут обеспечить инвесторам в полуостров анонимность и позволят не бояться санкций.

Сейчас в оккупированных Крыму и Севастополе уже действует свободная экономическая зона (СЭЗ), однако она ориентирована в основном на местный бизнес.

Один из новых законопроектов представляет собой поправки к Налоговому кодексу, второй — к Гражданскому кодексу и еще к полутора десяткам законов. В ГК предлагается узаконить новый вид общества с ограниченной ответственностью — "Международная компания", а также ввести статьи "Международные трасты" (организация и переданные ей другими лицами в собственность трастовые фонды) и "Семейные фонды" (организация, созданная для управления имуществом создателя фонда, его семьи "или иных указанных им конкретных лиц").

Трасты — вероятно, самая интересная часть новаций. Именно они должны обеспечить инвесторам в аннексированный Крым анонимность. При обычном доверительном управлении собственник активов известен, крымские же трасты, по задумке, должны получить права на переданные им активы. В этом случае бенефициар становится невидимым, но остается при доходах.

Еще авторы закона хотят разрешить в аннексированных Крыму и Севастополе деятельность, невозможную на остальной территории РФ: иностранным банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам и брокерским компаниям предложено дать возможность работать без лицензии (при ее наличии в своем государстве). Кроме того, предусмотрен упрощенный порядок получения российского гражданства для инвесторов, вложивших в облигации аннексированных Крыма и Севастополя от €1 млн, приехавшим на полуостров иностранцам предложен безвизовый режим. Еще один бонус — выведение операций в Международной транзитной зоне из-под валютного контроля.

Партнер Paragon Advice Александр Захаров отмечает, что в случае принятия поправок Россия может столкнуться с отказом других государств от сотрудничества в рамках проекта по обмену налоговой информацией. По его словам, инициативы идут вразрез с усилиями G20 и ОЭСР по борьбе с офшорами, закрепление в законе таких преимуществ нарушит рекомендации Доклада ОЭСР 1998 года "О пагубной налоговой конкуренции" и Кодекс ЕС 1997 года "О поведении налогообложения предпринимательской деятельности".

Автор закона Алексей Чепа заявил: "Мы не офшор вводим, а боремся с санкциями, которые могут грозить бизнесу, работающему в Крыму". По его словам, законопроект ранее направлялся в государственно-правовое управление президента — к нему были замечания из-за того, что он идет вразрез с соглашениями РФ, например, о необходимости разглашать конечных бенефициаров. Депутат пояснил, что пока проект в Госдуму не внесен. "Правильно сначала предложить его на рассмотрение всех фракций",— сказал Чепа, отметив, что предложит коллегам из других фракций присоединиться к инициативе после майских каникул.