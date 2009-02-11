ГЛАВНОЕ на 11 февраля (вечер)

Анекдот в тему: Вопрос армянскому радио: какие банки в Украине переживут кризис?

Ответ: после кризиса в Украине останется 2 банка, которые разделят весь рынок и будут иметь отделения по всей стране. Первый называется «Под подушкой», а второй - его конкурент – «Под матрасом».

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Хроника дня

Основная новость второй половины сегодняшнего дня касается финансового сектора. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к ряду стран с просьбой через их банковскую систему оказать финансовую помощью для покрытия дефицита бюджета 2009 года еще в ноябре 2008 года. Об этом премьер-министр сообщила сегодня в ходе встречи с послами стран G7, представителями МВФ, Всемирного банка и Еврокомиссии.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что соответствующие просьбы были направлены в Госказначейство США, премьерам Японии и Китая, главе совета Евросоюза - президенту Франции, а также в Саудовскую Аравию и Россию.

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к послам с просьбой содействовать активизации этих переговоров, поскольку на сегодняшний день уже утверждены макропоказатели и принят бюджет на 2009 год.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день макропоказатели госбюджета достаточно оптимистичные, однако, учитывая, что украинским и мировым экспертам довольно сложно прогнозировать развитие экономики в будущем, макропрогнозы Украины могут быть пересмотрены в дальнейшем с учетом ситуации.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО высказала уверенность, что программа сотрудничества с МВФ по предоставлению долгосрочного кредита будет пересмотрена, и банк все же предоставит Украине второй транш.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что средства для покрытия госбюджета будут привлечены у других стран на условиях соответствующих программ сотрудничества с МВФ.

Еще одна новость из финсектора. Национальный банк Украины установил дополнительные условия (критерии) предоставления кредитов рефинансирования на срок более 14 дней путем проведения тендера, стабилизационных кредитов и кредитов для поддержания ликвидности банков в случае реальной угрозы стабильности банковской системы.

Об этом говорится в постановлении правления НБУ №57 от 9 февраля 2009 года, размещенном на официальном сайте Нацбанка.

Как отмечается в документе, во время принятия решений о предоставлении банкам кредитов рефинансирования на срок более 14 дней необходимо принимать во внимание такие факты в деятельности банков, которые имели место начиная с 1 октября 2008 года:

участие владельцев/участников банка в капитализации банка и поддержке его ликвидности;

состояние выполнения программы капитализации;

динамику предоставления кредитов и безусловных обязательств по кредитованию, открытию кредитных линий;

предоставление бланковых кредитов и кредитов под низколиквидное обеспечение;

динамику приобретения негосударственных ценных бумаг и осуществления инвестиций;

приобретение основных средств, не принимающих участия в проведении банковских операций;

передачу владельцам/участникам банка средств в любой форме (кредиты, имущество, любые операции с векселями, право уступки требования долга, факторинг, гарантии, поручение за кредиторов банка и т. п.);

динамику объемов вложений в срочные вклады (депозиты), размещенные в других банках, и кредиты, которые предоставлены другим банкам;

досрочное выполнение обязательств перед владельцами/участниками банка, а также по внешним заимствованиям;

осуществление досрочного погашения ценных бумаг собственной эмиссии;

осуществление выкупа акций собственной эмиссии;

невыполнение требований постановлений правления НБУ о предоставлении кредитов рефинансирования и стабилизационных кредитов;

направление средств по полученным кредитам рефинансирования на приобретение иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины при отсутствии соответствующих обязательств;

необоснованное повышение процентных ставок по кредитам;

состояние выполнения требований пункта 2 постановления правления НБУ от 04.12.2008 № 413 “Об отдельных вопросах деятельности банков”, в том числе относительно сокращения административных расходов;

состояние выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 2 и 4 постановления правления НБУ от 05.02.2009 № 49 “Об отдельных вопросах деятельности банков”;

состояние соблюдения требований нормативно-правовых актов НБУ в части отображения по внебалансовым счетам не выполненных в срок по вине банка расчетных и других документов клиентов, содержащих поручение на перевод или возвращение средств.

Хроника валютного рынка. Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0800/8,1800, к 11:00 сузился спрэд 8,1100/8,1750. К закрытию ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1450/8,1700.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,7900.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2230/0,2280, а к 11:00 цены поднялись 0,2245/0,2285, и к 12:00 достигли показателей 0,2260/90. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2260/0,2285. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ (Система электронных торгов) по результатам торгов составил 35,3500 (-0,4500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2952/53, а к 15:00 понизились 1,2922/23. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4500/10,6095, к 11:00 цены выросли 10,5135/10,6280, а к 12:00 снизились 10,5115/10,5935. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,5110/10,5730.

НБУ, на 12 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 11 февраля – 770.0000)

100 EUR – 996.2260 (на 11 февраля –998.4590)

10 RUR – 2.1489 (на 11 февраля –2.1431)

Новые макропоказатели.Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в 2008 году выросло на 63,7% и составило 18,5 млрд. долл.

Такую информацию обнародовал Государственный комитет статистики Украины.

Согласно данным Госкомстата, за 2008 год экспорт товаров составил 67 млрд. 2,5 млн. долл. США, импорт – 85 млрд. 534,4 млн. долл. США.

По сравнению с 2007 годом экспорт увеличился на 35,9%, импорт – на 41,1%. Отрицательное сальдо составило – 18 млрд. 531,9 млн. долл. (за 2007 г. – 11 млрд. 321,9 млн. долл.).

За декабрь 2008 года экспорт составил 4 млрд. 60 млн. 757,9 тыс. долл., импорт – 4 млрд. 779 млн. 51,5 тыс. долл., отрицательное сальдо – 718 млн. 293,6 тыс. долл.

Экспорт недрагоценных металлов из Украины в 2008 году составил 27 млрд. 633 млн. 85,3 тыс. долл., что на 33% больше, чем в 2007 году.

Согласно информации Госкомстата, в декабре 2008 года экспорт недрагоценных металлов составил 1 млрд. 262 млн. 451,2 тыс. долл., что соответствует 64,7% соответствующего показателя за декабрь 2007 года.

Новость в сфере приватизации. Никаких решений относительно приватизации «Укртелекома» ни Кабинет министров Украины, ни Фонд госимущества Украины (ФГИУ) в последнее время не принимали. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Относительно стартовой цены Д.ПАРФЕНЕНКО сказал, что «в СМИ фигурируют разные цифры, пока что никаких расчетов в ФГИУ нет. Те цифры, которые фигурируют в СМИ, касаются прошлого года, и на сегодня они утратили свою силу».

Как сообщал УНИАН, в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» (от 11 февраля) опубликован приказ (№ 135 от 2 февраля с.г.) за подписью и.о. главы ФГИУ Д.ПАРФЕНЕНКО "О внесении изменений и дополнений в приказ Фонда от 26.01.09 № 101". Приказом от 2 февраля внесены изменения в пообъектный план-график приватизации хозобществ, согласно которым Фонд гоимущества Украины планирует в марте этого года выставить на приватизационный конкурс с элементами аукциона 67,79% акций ОАО «Укртелеком».

Новость в газовом секторе. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась в Еврокомиссию с просьбой дать экспертную оценку газовым контрактам, подписанным НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 19 января текущего года.

Официальное обращение премьер-министр передала сегодня представителю Еврокомиссии Жозе Мануэлю Пинту ТЕЙШЕРУ в ходе встречи с послами некоторых европейских стран, а также США, Японии, представителями МВФ и Всемирного банка и Еврокомиссии.

Премьер-министр отметила, что у нее нет сомнений в качестве подписанных документов, однако, учитывая, что качество документов активно критикуется в Украине, «нужно дать возможность проверить еще раз эти документы».

Прежде всего, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, необходимо еще раз подтвердить, что формулы, которые определены для расчета за газ и транзит, соответствуют европейским.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что подписанные документы обеспечивают гарантированные поставки газа из России в страны ЕС.

Также, общаясь с дипломатами, премьер сделала акцент на том, что в ходе подготовки контрактов Россия и Украина не обсуждали вопрос, касающийся украинской ГТС.

Кроме того, объясняя размер цены за 11 млрд. куб. м газа, который находится в хранилищах Украины и выкуплен у «Газпрома», Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что «цифра 153,9 возникла в результате того, что этот газ закачивался в хранилища еще с 2006 года, когда цена на него была значительно ниже».

В продолжение темы. НАК «Нафтогаз Украины» планирует досрочно рассчитаться с Газпромом за газ, полученный в феврале. Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на встрече с послами ряда стран Европы, а также США и Японии, представителями МВФ, Еврокомиссии и Европейского банка реконструкции и развития.

«За январь мы досрочно рассчитались, думаю также сделаем и в феврале», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, начальник управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ 6 февраля заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитался с ОАО «Газпром» за поставленный в январе 2009 года российский газ.

Согласно контракту на поставку газа, «Нафтогаз Украины» обязан не позднее 7 числа месяца, следующего за месяцем поставки, осуществить оплату в размере 100% стоимости месячного объема на основании оригинала счета продавца.

Еще новости по газу.Ющенко ввел в действие решение СНБО «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины»

Киев. 11 февраля, УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 февраля 2009 года «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины».

Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента.

В решении СНБО констатируется невыполнение подавляющего большинства заданий по исправлению ситуации в энергетической сфере, определенных предыдущими решениями СНБО и введенными в действие указами Президента.

В частности, выполнено только 39 из 109 заданий, говорится в документе. Не выполнено большинство основных мер, предусмотренных для выполнения в 2006-2008 годах планом мер на 2006-2010 годы по реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Кабинета министров Украины от 27 июля 2006 года.

Полностью или в большей части не выполнены меры по совершенствованию законодательной и нормативной базы, внедрению рыночных превращений в сфере энергетики, оптимизации тарифной и ценовой политики, привлечению иностранных инвестиций, реформированию отношений собственности в энергетике, международному сотрудничеству в энергетической сфере, диверсификации источников и маршрутов транспортировки энергоносителей, реализации политики энергоэффективности и развитию возобновляемых и альтернативных источников энергии, оптимизации структуры потребления энергоносителей, обеспечению роста собственной добычи углеводородов и других энергоносителей (в частности, углеводородов на континентальном шельфе Черного моря и урана), развитию и модернизации энергетических мощностей и магистральных сетей, повышению экспортного потенциала топливно-энергетического комплекса, модернизации и реконструкции угледобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, газотранспортной системы, коммунальной теплоэнергетики и систем теплоснабжения, предприятий ядерно-топливного цикла, созданию стратегических запасов энергоносителей, научно-технического обеспечения отрасли.

“Все это привело к тому, что уровень энергетической безопасности государства снизился до критически опасного. Это проявилось в начале 2009 года во время газового кризиса, спровоцированного действиями ОАО «Газпром». Только скоординированные с главой государства высокопрофессиональные действия руководства, инженерного и технического персонала НАК «Нафтогаз Украины» позволили в это время избежать в Украине, в первую очередь в юго-восточных регионах, энергетической катастрофы», - отмечается в решении СНБО.

Ряд условий контрактов на поставку газа между РФ и Украиной несут существенные риски для украинской экономики.

Об этом говорится в Решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 февраля 2009 г., которое ввел в действие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО Указом № 82/2009 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 февраля 2009 года «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины».

В решении СНБО, опубликованном на официальном сайте Президента, говорится, что базовая цена на природный газ, заложенная в формулу цены природного газа для Украины в контракте от 19 января 2009 г. между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на 2009-2019 гг., является одной из самых высоких в Европе.

Это ставит перед украинскими предприятиями чрезвычайно сложные задачи по срочной (на протяжении 1-2 лет) модернизации основных средств и существенному сокращению потребления энергоресурсов в целом и природного газа в частности. Нехватка средств на модернизацию может привести к снижению конкурентоспособности украинской экономики уже в 2010-2011 гг. и вытеснению продукции украинских предприятий с мировых рынков.

По мнению СНБО, заложенная формула расчета цены экономически необоснованна.

При этом, согласно требованиям контракта, задержка с расчетами с ОАО «Газпром» приводит к режиму предоплаты, что потребует аккумуляции около 1 млрд. долл., но реализация украинским потребителям газа не позволит «Нафтогазу» вовремя аккумулировать необходимые средства, что потребует финансовой поддержки НАК «Нафтогаз Украины». Ситуацию осложняет уже существующий дефицит средств НАК «Нафтогаз Украины», который, по прогнозу, составит около 59 млрд. грн.

Асимметрия ответственности и рисков сторон газовых контрактов между Украиной и Россией, в частности относительно штрафных санкций за несвоевременную оплату, превышение отбора законтрактованных объемов газа или его недоотбор, неопределенность условий использования газа из украинских подземных хранилищ газа, обязанность украинской стороны осуществлять транзит газа практически при любых условиях, в то время как при определенных обстоятельствах РФ имеет ряд оснований для прекращения поставок газа в Украину, нарушает принципы равноправности и паритетности и ставит Украину в зависимость от РФ.

Об этом говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 февраля 2009 г., опубликованном на официальном сайте Президента, которое ввел в действие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указом № 82/2009.

Также отмечается, что в контакт заложены обязательства украинской стороны относительно закупок газа в объемах, которые превышают ежегодные прогнозные потребности Украины в импортном газе. Это противоречит Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года в части диверсификации источников поставок газа, увеличения объемов собственной добычи и сокращения его потребления в целом.

Новость в кадровой политике. Министерство промышленной политики Украины определилось с назначением руководителей на семи государственных предприятиях.

Как сообщается в пресс-релизе Минпромполитики, переданном агентству УНИАН, в министерстве 5 февраля состоялось заседание постоянно действующей комиссии по рассмотрению Конкурсных предложений (II этап) относительно определения победителя в конкурсном отборе на должности руководителей 7 государственных предприятий.

Согласно пресс-релизу, в конкурсе на должность директора Госпредприятия «Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации» победу одержал Сергей ЛИГИНОВ. На должность директора ГП «Макеевский государственный проектный институт» по итогам конкурса будет назначен Владимир ОПАШКО, гендиректора ГП «Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт» - Артур БОНДАРУК. Победу в конкурсе на должность директора ГП «Радиозавод «Протон» одержал Владимир ЛАВРОВ, а директором Изюмского Завода офтальмологической линзы будет назначен Сергей ФИЛОНЕНКО. Руководителем Донецкого казенного завода химических изделий, по итогам конкурса, станет Николай ПОТАПЧУК, а директором Химического казенного объединения им. Г.И.Петровского - Владимир ФИЛАТОВ.

Новость в транспортной сфере. В Украине передача прав на управление автомобилем может осуществляться только на основании доверенности при условии наличия водительского удостоверения. Такое решение принято сегодня на заседании правительства.

«Таких временных регистрационных талонов ни в одной стране нет – это наше украинское ноу-хау. Давайте создадим упрощенные процедуры для жизни людей. Поэтому я предлагают радикальное решение – отменяем (временный регистрационный талон – УНИАН) и точка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, министр юстиции Николай ОНИЩУК уточнил, что действие выданных ранее временных регистрационных талонов сохраняется. По его словам, после того, как решение правительства вступит в силу, основанием для передачи управления транспортным средством другому лицу может быть как доверенность, заверенная нотариусом, так и временный регистрационный талон.

«А далее, если гражданин хочет получить доверенность, он получает доверенность, а если хочет управлять машиной на основании временного регистрационного талона – пусть его получает, но он теперь уже не будет обязательным при наличии доверенности. Выбор будет осуществляться только на добровольной основе», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В настоящее время водитель – владелец автотранспортного средства - в случае передачи прав на управление машиной второму или третьему лицу оформляет доверенность, а человек, получивший доверенность и право на управление машиной, обязан в государственной автоинспекции получить еще и временный регистрационный талон.

В продолжение темы.Кабинет министров разрешил производить эвакуацию машин только в случае блокирования ими автомобильного движения.

«Мы также сняли вопрос, что инспектор ГАИ не может через какую-либо службу вызывать эвакуатор, а только через службу Госавтоинспекции», - сказала председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ.

По ее словам, при эвакуации автомобиля, который заблокировал автомобильное движение, будет составляться протокол, который обязаны подписать представитель ГАИ, эвакуаторщик, два свидетеля, владелец эвакуируемой машины, а также страховой комиссар, если он прибыл на место эвакуации.

А.КУЖЕЛЬ сообщила, что при эвакуации автомобиля обязательно будет производиться фотографирование транспортного средства. «Поскольку есть очень много жалоб, когда эвакуируют новую машину, а владелец забирает ее со штрафной площадки уже поврежденной, а ответственности никто не несет», - пояснила она.

Кроме того, в соответствии с утвержденным порядком эвакуации предлагается в случае незаконной парковки автомобиля преимущественно использовать блокировку колес. При этом стоимость эвакуации будет устанавливаться в фиксированном размере совместным приказом Министерства финансов, Министерства экономики и Министерства внутренних дел.

Кабинет министров поручил отменить совместные приказы Министерства внутренних дел и местных органов власти, которые ранее регулировали порядок эвакуации машин, припаркованных с нарушением правил.

Напоследок новость для киевлян. Спецзаседание Кабинета министров по рассмотрению ситуации в Киеве, возможно, состоится на следующей неделе, заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ журналистам в среду.

При этом он напомнил, что на сегодняшний день уже работает правительственная комиссия, которая изучает вопросы подходов к формированию бюджета Киева и об использовании бюджетных средств, вопросы стоимости коммунальных услуг, и транспортных услуг.

Со 2 февраля деятельность и решения Киевской мерии начала проверять специальная правительственная комиссия. Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил журналистам, что связывает проверку Кабмина с “противоречиями в философии”, с тем, что его деятельность всегда воспринимается как оппозиционная.

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