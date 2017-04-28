Госказначейство уже возместило более 11 миллиардов НДС по новому реестру
26 апреля министр финансов Александр Данилюк анонсировал старт автоматического возмещения по налогу на добавленную стоимость.
Государственная казначейская служба Украины сегодня, 28 апреля, перечислила возмещение налога на добавленную стоимость на счета 111 налогоплательщиков на общую сумму 1,133 млрд грн.
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Как сообщила пресс-служба Госказначейства, возмещение перечислено в соответствии с информацией Министерства финансов о согласованных суммах бюджетного возмещения из нового реестра от 27 апреля.
Кроме того, 28 апреля Госказначейство получило от Минфина информацию о согласованном возмещении еще на 196,77 млн грн и обещает перечислить средства на счета плательщиков в установленные сроки.
26 апреля министр финансов Александр Данилюк анонсировал старт автоматического возмещения по налогу на добавленную стоимость, а Государственная казначейская служба перечислила возмещение НДС на счета 2704 налогоплательщиков на общую сумму 9,946 млрд грн.
Справка УНИАН. В Украине вопрос возмещения НДС много лет был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 млрд грн.
Обновленный реестр был запущен в работу 1 апреля 2017 года, однако впоследствии, 3 апреля, министр финансов Данилюк сообщил о попытке срыва запуска его работы.