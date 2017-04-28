Фонд гарантирования начал ликвидацию "Финбанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации неплатежеспособного "Финбанка", в котором с 7 апреля работает временная администрация.

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Как сообщила пресс-служба Фонда, ликвидация начата в связи с соответствующим решением Национального банка от 27 апреля об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

По информации Фонда, ликвидация продлится 2 года – до 27 апреля 2019 года включительно, а ликвидатором банка на этот период назначен Юрий Ирклиенко.

Также сообщается, что требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня публикации объявления о начале процедуры ликвидации в газете "Голос Украины".

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 7 апреля принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных "Финбанка", акционеры которого 2 февраля приняли решение о ликвидации финучреждения. По информации НБУ, "Финбанк" не принял необходимые меры по докапитализации, а решение акционеров о ликвидации финучреждения регулятор не согласовал в связи с несоответствием ликвидационной комиссии требованиям законодательства.

По информации НБУ, ключевым владельцем существенного участия в банке является украинский бизнесмен Александр Грановский, который приобрел банк в октябре 2014 года у Бориса Кауфмана. Национальный банк в январе этого года признал неплатежеспособным "Платинум Банк", который принадлежит Кауфману и Григорию Гуртовому.