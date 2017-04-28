Ремонт больниц и восстановление дорог: Гройсман рассказал, на что пойдут конфискованные деньги Януковича

Конфискованные средства режима экс-президента Украины Виктора Януковича будут перечислены в государственный бюджет и помогут повысить обороноспособность Украины, улучшить состояние инфраструктуры страны, а также могут быть направлены на социальные нужды.

Об этом сообщается на странице премьер-министра Владимира Гройсмана в соцсети Facebook.

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«Согласно решению суда последней инстанции, арестованные средства Януковича – 1,5 млрд долларов – будет перечислен в госбюджет. Я поддерживаю предложение президента Петра Порошенко, что приоритетом использования этих денег будет усиление боеспособности украинской армии. Также эти средства должны пойти на восстановление дорог, строительство и ремонт школ и больниц и прочие социальные нужды», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, решение суда о перечислении в государственный бюджет Украины 1,5 млрд долл. США, арестованных на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения вступило в законную силу сегодня, 28 апреля.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, руководство «Сбербанка» приступило к выполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют эти средства на государственные счета.