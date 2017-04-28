Наличный курс доллара за месяц обвалился более чем на 50 копеек

Сегодня, 28 апреля, курс доллара на наличном рынке в покупке опустился на 2 копейки - до 26,19 грн, а в продаже понизился на 3 копейки - до 26,55 грн.

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В начале месяца, 3 апреля, доллар покупали по 26,81 грн, а продавали по 27,07 грн. Таким образом за месяц американская валюта потеряла 52 копейки.

Курс евро 28 апреля установился на уровне 28,21/28,95 грн/евро. 3 апреля евро покупали по 28,53 грн, а продавали по 29,04 грн. Европейская валюта за месяц потеряла на наличном рынке 45 копеек.

Национальный банк Украины на 28 апреля установил официальный курс гривны на уровне 26,55 за доллар и 28,89 за евро.

3 марта официальный курс гривни составлял 27,02 за доллар и 28,88 за евро.