Реформе таможни и налоговой не помешает сопротивление системы – Гройсман

Правительство будет и дальше реформировать работу таможенной и налоговой систем, несмотря на создаваемое сопротивление.

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Об этом написал в своем Twitter пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Владимир Столярчук со ссылкой на заявление главы Кабмина в ходе встречи с американскими бизнесменами.

"Реформа налоговой и таможенной системы будет продолжена, несмотря на сопротивление и проблемы, которое нам создают", - приводятся в сообщении слова Гройсмана.

Премьер-министр также подчеркнул, что в Украине началась судебная реформа, цель которой – сделать суд самой авторитетной ветвью власти.

Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров Украины утвердил концепцию реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Государственная фискальная служба, объединяющая налоговую и таможенную службы, а также налоговую милицию, была сформирована на базе Министерства доходов и сборов, ликвидированного в марте 2014 года с приходом правительства Арсения Яценюка.

По словам Гройсмана, ГФС была и остается чемпионом по количеству жалоб со стороны бизнеса на работу органов власти в Украине. В этой связи реформа ГФС является одним из приоритетов работы правительства.