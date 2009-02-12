Иена в мире дорожает к доллару и евро

Курсе иены в четверг 12 февраля повышается по отношению к доллару и евро на фоне распродаж на рынке акций – инвесторы настроены весьма скептически в отношении успешности программы по спасению американской экономики от рецессии, сообщает k2kapital..

По мнению участников торгов, главе американского финансового ведомства Тимоти Гейтнеру не удастся оживить банковский сектор, в связи с этим увеличивается привлекательность японской валюты как защиты средств. На этом фоне за один доллар сегодня предлагают 90,01 иены, а не 90,40 иены как вчера вечером в Нью-Йорке. Евро сегодня подешевел со 116,66 иены до 116,06 иены.

Евро слабеет по отношению к иене уже третий день подряд. Сегодня на торговых площадках циркулируют слухи о том, что промышленное производство в странах блока единой валюты могло упасть до самой низкой отметки за последние 23 года. Таким образом, ЕЦБ может получить все основания для перспективного понижения учетной ставки, что негативным образом скажется на курсе евро. Евро дешевеет и к доллару – с 1,2906 долл. за евро до 1,2893 долл. за евро.

Доллар в свою очередь теряет к иене в преддверии публикации макроэкономической статистики – сегодня будут обнародованы данные об изменении числа первоначальных требований выплат пособий по безработице, как ожидается, этот показатель отметился значительным ростом.