Гендиректор Citigroup назначил себе зарплату в 1 доллар

Генеральный директор Citigroup Inc. Викрам Пандит (Vikram Pandit) заявил, что будет получать зарплату размером 1 долл. и откажется от бонусов до тех пор пока банк, получивший от государства 45 млрд. долл. помощи, не вернется к доходности, сообщает 11 февраля k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

"Я понимаю новую реальность и обеспечу, чтобы Citi тоже ее понял", - заявил Пандит, выступивший на заседании комитета Палаты Представителей американского Конгресса по финансовым услугам. Он был в числе восьми генеральных директоров банков, вызванных в Вашингтон, чтобы рассказать, как они используют средства, полученные в рамках государственной программы по поддержке банков. Пандит заявил, что налогоплательщики правы, ожидая дивидендов на свои инвестиции, и добавил, что Citigroup выплатит 3,4 млрд. долл. годовых дивидендов на долг.