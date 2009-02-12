Украина может отозвать подпись под «нулевым вариантом»

Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил ряду министерств и ведомств Украины до 1 марта проанализировать потенциальные последствия (в том числе экономические) отзыва подписи Украины под украинско-российским соглашением об урегулировании вопросов правопреемства относительно внешнего государственного долга и активов бывшего Союза ССР («нулевой вариант»).

Об этом говорится в указе Президента о введении в действие решения СНБО от 10 февраля 2009 года «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», размещенном на сайте главы государства.

Президент также поручил проанализировать риски, связанные с ратификацией этого документа Верховной Радой Украины.