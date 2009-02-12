Повышение НКРЭ цен на газ требует изменений госбюджета

Принятое Национальной комиссией по регулированию электроэнергетики Украины (НКРЭ) решение относительно повышения цены на природный газ для потребителей бюджетной сферы и промышленности, которая с учетом налогов и расходов на транспортировку составляет сегодня более чем 2,6 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м, требует срочного внесения изменений в государственный бюджет Украины на 2009 год для недопущения возникновения задолженности за энергоносители и невыполнения местными бюджетами делегированных полномочий.

Об этом сказано в решении СНБО от 10 января «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», которое сегодня было введено в действие указом Президента.

Как сообщал УНИАН, в конце января Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила предельную цену на природный газ для промышленных потребителей, а также других субъектов хозяйствования (в том числе бюджетных организаций) на 2009 год на уровне 2020,25 грн. за тысячу кубометров.