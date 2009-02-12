РФ может монополизировать рынок ядерного топлива Украины

Российская Федерация может монополизировать рынок ядерного топлива в Украине. Об этом сказано в решении СНБО от 10 января «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», которое сегодня было введено в действие указом Президента.

Как говорится в документе, несмотря на успешное проведение переговоров и подписание с США контрактов на поставки компанией Westinghouse ядерного топлива на три атомных энергоблока Украины, начиная с 2011 года, осложняется ситуация с обеспечением стабильной работы ядерно-энергетического комплекса в целом.

Нынешнее состояние переговоров с Россией о поставках ядерного топлива для украинских АЭС, в частности попытка российской стороны увязать заключение контрактов на снабжение ядерного топлива в 2009 и 2010 гг. с заключением долгосрочного соглашения до 2020 года, свидетельствует о возможности реализации ряда рисков для Украины, связанных с монополизацией рынка ядерного топлива страны, - говорится в документе.