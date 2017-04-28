Банкиры впервые за последние два года ожидают оживления кредитования - опрос НБУ

Впервые за последние два года подавляющее большинство банков ожидают ускорения кредитования населения и бизнеса. Об этом сообщил Национальный банк Украины на своем сайте со ссылкой на итоги проведенного опроса банков.

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Как отметил НБУ, 88% финансовых учреждений, опрошенных регулятором, ожидают ускорения кредитования населения в течение следующих 12 месяцев. Кроме того, 61% банков прогнозируют рост корпоративного кредитного портфеля.

Главными факторами, влияющими на кредитование в корпоративном сегменте, респонденты назвали снижение процентных ставок и потребности предприятий в оборотном капитале.

По прогнозам банков, во втором квартале 2017 года стандарты одобрения заявок на кредиты для бизнеса станут жестче.

Справка УНИАН. Опрос об условиях кредитования проводился Национальным банком Украины среди кредитных менеджеров 72 банков. Ответы предоставил 71 банк, на которые приходится 96% общего объема активов банковской системы. Результаты опроса являются отражением мнения респондентов и не являются оценками и прогнозами Национального банка Украины.