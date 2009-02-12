Проблема растущих долгов ведет к трениям в еврозоне

В условиях кризиса некоторым странам еврозоны становится все труднее занимать деньги на рынке капитала. Поэтому появилась идея "общеевропейской облигации". Германия решительно против, сообщает Немецкая волна.

Практически во всех странах еврозоны сейчас наблюдается одна и та же картина: валовой внутренний продукт сокращается, одновременно увеличиваются государственные расходы, в частности из-за срочно принимаемых многомиллиардных программ стимулирования экономики. В результате растут дефицит госбюджета и объемы государственного долга.

Чтобы покрыть бюджетный дефицит, странам еврозоны приходится занимать на рынке капитала дополнительные деньги. Для этого они выпускают государственные облигации, обещая покупателям этих ценных бумаг, что те будут регулярно получать определенный процент.

Насколько важны полтора процентных пункта?

Но какой именно процент? Это в значительной мере решают уже сами участники рынка. Наиболее надежным странам-должникам они готовы предоставлять свои деньги под достаточно скромный процент, с других государств они требуют в качестве компенсации за более высокий риск и более высокую доходность.

"Это означает, что таким странам, как Италия, Греция или Испания, теперь приходится расплачиваться за свои государственные долги куда по более высоким процентным ставкам, чем Германии, которая считается в еврозоне эталоном и платит самый низкий процент. В Италии или Испании ставки по гособлигациям сейчас примерно на полтора процентного пункта выше, чем по немецким федеральным облигациям", - объясняет Штефан Шнайдер (Stefan Schneider), главный экономист Deutsche Bank по международным вопросам.

Разница в 1,5 процентных пункта кажется не столь уж большой. Однако нельзя забывать, что в случае с государственными долгами речь идет о десятках миллиардов евро, и в этом случае подобная разница очень быстро оборачивается огромными дополнительными расходами. В нынешних условиях кризиса эти расходы сразу же ведут к резкому ухудшению и без того сложной финансовой ситуации отдельных государств.

Почему итальянцы хотят коллективного займа

Так, Италии уже сейчас не хватило бы валового внутреннего продукта целого года, чтобы расплатиться со своими долгами. Стоит ли в этой ситуации удивляться тому, что итальянский министр финансов Джулио Тремонти (Guilio Tremonti) пытается раздобыть свежие деньги на как можно более выгодных условиях? На Всемирном экономическом форуме в Давосе он отстаивал идею общеевропейской облигации и при этом взывал к общеевропейским ценностям: "У нас общий континент, общий рынок и общая валюта. Теперь нам нужна и общая облигация".

Министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк (Peer Steinbrück) от этой идеи явно не в восторге. Ведь если Германия совместно с другими странами примет участие в выпуске подобной коллективной облигации, Штайнбрюку придется обслуживать ее по более высокой процентной ставке. Министерство финансов в Берлине подсчитало, что на Германию в таком случае лягут дополнительные расходы в размере трех миллиардов евро. Поэтому глава ведомства заявил, что для него такое предложение "неприемлемо".

Рынки наказывают за плохую финансовую дисциплину

Идею единой для стран еврозоны облигации отвергает и Штефан Шнайдер. Ведь такая облигация стала бы прямо-таки наградой странам с плохой финансовой дисциплиной. Теперь эти страны пытаются выехать за счет государств, которые в последние годы хозяйствовали наиболее рачительно, подчеркивает эксперт Deutsche Bank. "Другие страны не воспользовались вовремя той экономической динамикой, которая наблюдалась вплоть до прошлого года, и не занялись консолидацией своих бюджетов, - поясняет Шнайдер. - Поэтому нет ничего удивительного в том, что теперь рынки их наказывают".

Одним из результатов такого "наказания" станет неминуемое нарушение целым рядом стран Маастрихтских критериев - весьма жестких требований, касающихся размеров дефицита госбюджета и государственного долга в тех странах, которые уже вступили или только собираются вступить в еврозону. Но если критерии, выработанные специально для того, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность совместной валюты, будут нарушены целым рядом государств, то не подорвет ли это доверие к евро?

Трише: стабильность евро не под угрозой

Нет, не подорвет, твердо уверен главный "хранитель евро" - президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише (Jean-Claude Trichet): "Я вовсе не считаю, что евро в опасности, и стабильность в еврозоне тоже не под угрозой. А вот что на самом деле под угрозой, так это доверие рынков к финансовой политике отдельных стран".

По мнению Трише, правительствам этих стран следовало бы сейчас воспользоваться имеющимися у них возможностями, чтобы попытаться переломить ситуацию. Причем не только для того, чтобы сэкономить пару процентов на финансировании своих долгов. Главное - это вселить в своих граждан и в участников рынка веру в последовательность своей финансовой политики, считает глава ЕЦБ и подчеркивает: "В нынешней ситуации самое важное - это именно доверие".

Экономисты, традиционно относящиеся к евро скептически, наоборот, утверждают, что напряженность внутри еврозоны будет возрастать. Они считают, что как раз сейчас, в условиях кризиса, становится очевидным: в элитарный "евро-клуб" в свое время приняли несколько стран, которым в нем с макроэкономической точки зрения явно не место. Эксперт Deutsche Bank Штефан Шнайдер с такой аргументацией не согласен - и предлагает задуматься над тем, какой могла бы быть альтернатива.

Без единой валюты все было бы намного хуже

"Что произошло бы с Италией, если бы она не была в еврозоне? Мы имели бы драматические по своим масштабам колебания обменного курса ее валюты, как это не раз случалось раньше в трудные с экономической точки зрения годы", - говорит Шнайдер. В свою очередь, немецкий экспорт в Италию, продолжает он, обвалился бы еще сильнее, чем сейчас, поскольку такой важный для Германии торговый партнер, как Италия, неминуемо девальвировал бы свою валюту.

Так что главный экономист Deutsche Bank по международным вопросам считает существование весьма обширной еврозоны стабилизирующим фактором и убежден, что единая валюта поможет перешедшим на нее государствам быстрее справиться с нынешним кризисом. "Конечно, скептики сейчас вновь на коне. Однако мы имеем дело с исключительной экономической ситуацией, - подчеркивает эксперт. - Полагаю, что года через два положение будет уже совсем иным".