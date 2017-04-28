Коболев показал декларацию: заработал почти 20 миллионов

Глава правления Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в 2016 году получил 19,3 миллиона гривень доходов в форме заработной платы и других выплат по трудовому договору, с которых он заплатил 3,5 миллиона гривень налога на доходы физических лиц. Об этом говорится в его декларации о доходах, которую опубликовала пресс-служба госхолдинга.

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Согласно декларации, Коболев является собственником гаражного помещения и трех автомобилей марок Porsche Cayenne S, Mercedes-Benz GL550 и Bombardier Sea-Doo RXP-225.

Как сообщал УНИАН, Коболев был назначен Кабмином на должность главы правления "Нафтогаза" в конце марта 2014 года.

В январе 2017 года в СМИ был опубликована информация о том, что согласно дополнительному соглашению к трудовому контракту, Коболев получает заработную плату, которая превышает 2 миллиона гривень в месяц.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины"– крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.